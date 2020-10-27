Экс-президент Кыргызстана объявил голодовку в СИЗО
Алмазбек Атамбаев, вновь задержанный после освобождения из тюрьмы протестующими, объявил забастовку в СИЗО.
Экс-президента держат в СИЗО в подвальном помещении, где раньше содержали приговоренных к смертной казни (она в стране окончательно отменена в 2007 году).
По словам его адвоката, в камере ненадлежащие условия содержания, а у Атамбаева плохое состояние здоровья.
Атамбаев был президентом с 2011 по 2017 год. В августе 2019 года его дом штурмовал спецназ, он был задержан. В июле он был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции.
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