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04:37 27 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экс-президент Кыргызстана объявил голодовку в СИЗО

Алмазбек Атамбаев, вновь задержанный после освобождения из тюрьмы протестующими, объявил забастовку в СИЗО.

Экс-президента держат в СИЗО в подвальном помещении, где раньше содержали приговоренных к смертной казни (она в стране окончательно отменена в 2007 году).

По словам его адвоката, в камере ненадлежащие условия содержания, а у Атамбаева плохое состояние здоровья.

Атамбаев был президентом с 2011 по 2017 год. В августе 2019 года его дом штурмовал спецназ, он был задержан. В июле он был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции.

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Тэги: голодовка, Алмазбек Атамбаев, президент Кыргызстана

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