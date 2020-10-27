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05:21 27 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые обнаружили в кратерах Луны скопления воды

Об этом заявили ученые из германо-американской Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA.

«Мы выявили признаки наличия воды на солнечной стороне Луны. Теперь мы знаем, что там есть вода», – объявил глава глава Отделения астрофизики в Директорате космической науки NASA Пол Херц.

По его словам, сделанное открытие позволяет задуматься об использовании лунных ресурсов для исследования дальнего космоса.

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Тэги: вода, Луна

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