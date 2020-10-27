Россия нанесла авиаудар по боевикам в Сирии, которых поддерживала Турция
В результате авиаударов по провинции Идлиб были убиты более 50 боевиков, поддерживаемых Турцией, а десятки получили ранения.
Обстрел может поставить под угрозу перемирие в Идлибе, заключенное в марте при посредничестве России и Турции, которые поддерживают различные стороны конфликта.
Удар был нанесен по лагерю исламистской группировки «Файлак аш-Шам», который находится рядом с турецкой границей неподалеку от населенного пункта Харим. По данным базирующегося в Великобритании сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли 78 человек. Организация отметила, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии, и количество погибших может вырасти.
Авиаудар стал самым смертельным с момента подписания соглашения о прекращении огня, по условиям которого сирийская армия остановила наступление в регионе. Провинция Идлиб является последним оплотом повстанцев и боевиков в Сирии. Регион из-за активных боевых действий покинули более 1 млн человек. До нынешнего момента соглашение о перемирии практически не нарушалось.
После заключения договоренности Турция заявила, что оставляет за собой право ответить на любые нападения сил, связанных с сирийским президентом Башаром Асадом. Именно его поддерживает Кремль в этом конфликте.
Группировка «Фронт национального освобождения», в которую входит «Файлак аш-Шам», подтвердила, что в понедельник российские ВВС нанесли удар по одной из позиций. При этом количество погибших в группировке не уточнили.
Новости по теме
Об этом заявил глава турецкого МИД.
Анкара готова к возобновлению операции в Сирии, если Россия и США не выполнят взятых на себя обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности.
Глава МИД Турции утверждает, что самолеты атакуют позиции умеренной оппозиции, в том числе и жилые кварталы. Жертвами налетов стали около 600 мирных жителей, из них 150 – дети.