Россия нанесла авиаудар по боевикам в Сирии, которых поддерживала Турция

В результате авиаударов по провинции Идлиб были убиты более 50 боевиков, поддерживаемых Турцией, а десятки получили ранения.

Обстрел может поставить под угрозу перемирие в Идлибе, заключенное в марте при посредничестве России и Турции, которые поддерживают различные стороны конфликта.

Удар был нанесен по лагерю исламистской группировки «Файлак аш-Шам», который находится рядом с турецкой границей неподалеку от населенного пункта Харим. По данным базирующегося в Великобритании сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли 78 человек. Организация отметила, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии, и количество погибших может вырасти.

Авиаудар стал самым смертельным с момента подписания соглашения о прекращении огня, по условиям которого сирийская армия остановила наступление в регионе. Провинция Идлиб является последним оплотом повстанцев и боевиков в Сирии. Регион из-за активных боевых действий покинули более 1 млн человек. До нынешнего момента соглашение о перемирии практически не нарушалось.

После заключения договоренности Турция заявила, что оставляет за собой право ответить на любые нападения сил, связанных с сирийским президентом Башаром Асадом. Именно его поддерживает Кремль в этом конфликте.

Группировка «Фронт национального освобождения», в которую входит «Файлак аш-Шам», подтвердила, что в понедельник российские ВВС нанесли удар по одной из позиций. При этом количество погибших в группировке не уточнили.

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