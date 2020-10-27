Коронавирус снова проник в офис Зеленского

У нескольких заместителей председателя Офиса президента Андрея Ермака подозревают коронавирус, у двоих заместителей уже подтвердили COVID-19.

«Два человека из Офиса Президента – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов – имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции», – рассказала спикер президента Юлия Мендель «Украинской правде». Она также добавила, что президент и руководитель ОПУ здоровы.

Так же сама Ковалив в Facebook сообщила, что заболела коронавирусом вся ее семья: »К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной».

Ковалив добавила, что чувствуют себя все хорошо и находятся на самоизоляции под наблюдением врача.

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