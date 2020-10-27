Протесты в Беларуси – день второй

Лукашенко уже решает, как поступить с протестующими: студентов отчислить – кого в армию, кого на улицу.

Александр Лукашенко потребовал отчислить или отправить в армию студентов, участвующих в акциях протеста. Об этом он заявил на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, передает «Белта».

«Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», — заявил Лукашенко.

Он также попросил родителей школьников и студентов «убрать своих детей с улицы, чтобы потом не было больно». С остальными будут «разбираться по всей строгости закона», добавил Лукашенко.

Он считает, что протестующие «перешли красную черту», поэтому «власть должна реагировать». «Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма», — сказал президент.

Лукашенко также призвал «никого не уговаривать» работать в связи с «призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках».

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка из-за отказа Лукашенко выполнять ультиматум, объявленный Светланой Тихановской. В забастовке приняли участие крупные белорусские предприятия, в частности «ГродноАзот», Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, завод «Атлант», провайдер А1. В первый день были задержаны более 300 человек, посчитал правозащитный центр «Весна».

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