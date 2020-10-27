Инвестиции в мире упали вдвое из-за COVID

Наибольший спад наблюдался в развитых странах, где ПИИ рухнули на 75%, до $98 млрд. Приток ПИИ в развивающиеся страны сократился на 16%.

Прямые иностранные инвестиции в мире за январь-июнь сократились на 49% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $399 млрд. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила Конференция ООН по торговле и развитию UNCTAD.

Глобальные потоки ПИИ за исключением офшорных финансовых центров в странах Карибского бассейна в первой половине 2020 года находились под серьезным давлением из-за пандемии COVID-19, подчеркивается в докладе UNCTAD.

«Локдауны по всему миру вынуждали компании откладывать существующие инвестиционные проекты и откладывать несущественные инвестиции для сохранения денежных буферов», — отмечают эксперты UNCTAD.

Сокращение коснулось всех основных форм ПИИ. Так, число новых объявленных инвестиционных проектов снизилось на 37%, трансграничных слияний и поглощений – на 15%, объявленных сделок по финансированию трансграничных проектов – на 25%.

Наибольший спад наблюдался в развитых странах, где ПИИ рухнули на 75%, до $98 млрд. Приток ПИИ в развивающиеся страны сократился на 16%.

Прямые иностранные инвестиции в страны Африки были ниже прошлогоднего уровня на 28%, в Латинской Америке и Карибском бассейне – на 25%, в страны Азии – на 12%.

При этом за отчетный период на развивающиеся страны Азии приходилось более половины мировых ПИИ.

По итогам 2020 года UNCTAD ожидает снижение ПИИ во всем мире на 30−40%. Более точный прогноз затруднен из-за значительной неопределенности относительно продолжительности и последствий эпидемии коронавируса.

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