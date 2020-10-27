Лукашенко наказал студентов за протесты
Поддержавшие протесты не должны учиться в вузах, заявил белорусский лидер на совещании с правительством.
Участвующие в антиправительственных протестах белорусские студенты должны быть исключены из вузов. Об этом во вторник, 27 октября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило информагентство БелТА.
«Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого – на улицу. Но они должны быть отчислены из вуза», – сказал Лукашенко.
По его словам, то же касается и преподавателей, «которые гадко себя ведут в вузах».
«Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать», – резюмировал белорусский лидер.
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