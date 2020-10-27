Украина сократила экспорт зерна

За четыре месяца Украина поставила на зарубежные рынки почти на 3 млн тонн меньше зерна, чем в аналогичный период прошлого года.

С 1 июля по 26 октября Украина экспортировала 15 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы во вторник, 27 октября.

Тем не менее это почти на 3 млн тонн меньше, чем в аналогичный период 2019 года.

Самая большая доля зернового экспорта приходится на пшеницу и ячмень – этих культур экспортировано, соответственно, 10,1 млн тонн и 3,3 млн тонн.

С начала октября 2020 года на зарубежные рынки поставлено 2,97 млн тонн украинского зерна.

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