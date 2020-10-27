Кадыров обвинил Макрона в подстрекательстве к терроризму

Чеченский лидер обвинил Макрона в поддержке публикаций карикатур на пророка Мухаммеда, предупредив о непредсказуемых последствиях.

Президент Франции Эммануэль Макрон завуалировано призывает мусульман совершать теракты. Об этом во вторник, 27 октября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщило радио Свобода.

Чеченский лидер обвинил Макрона в поддержке публикаций карикатур на пророка Мухаммеда.

«Макрон не может не знать, что карикатуры на пророка воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель», – заявил он.

Последствия такой реакции могут быть очень трагическими, подчеркнул глава Чечни. Он также призвал президента Франции прекратить провокации и нападки на веру, «пока еще не поздно».

Кроме того, по его мнению, именно насмешки над верой и пародии стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.

Так глава Чечни прокомментировал сообщения о том, что на акциях памяти убитого преподавателя Самюэля Пати на правительственных зданиях во Франции демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.

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