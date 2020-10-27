Платежные системы «Лео» перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, – расследование Mind

Бенефициарный владелец платежных систем Алена Дегрик, которая судится с изданием Mind, рекламирует платежную систему на своей странице в фейсбуке.

Бенефициарный владелец платежных систем Алена Дегрик, которая судится с изданием Mind, рекламирует платежную систему на своей странице в фейсбуке. По ее информации она единственный разработчик одного из платежных процессингов, который не принадлежит банку и который обеспечивает возможность пополнения баланса онлайн-игр для украинских пользователей. В то же время издание Mind отмечает, что таким образом идет пополнение счетов нелегальных онлайн-казино и букмекерских компаний.

Согласно финансовому отчету компании ООО «ФК» Леогейминг пей», в прошлом году она пропустила через себя 262 млн грн денежных переводов на пополнение игровых счетов нелегальных онлайн-казино и букмекерских компаний. При этом компания говорит, что зарабатывает 1-1,25% от суммы каждого платежа, сообщает Mind.

Об этом стало известно из специального расследования Mind «Работа на РФ, оффшоры и» оптовая торговля компьютерами «: как работают онлайн-казино в Украине».

«В публичных отчетах видим список компаний, с которыми ООО» ФК «Леогейминг пей» проводит финансовые операции. Среди них – бренды «Киевстар», EasyPay, Ibox, с помощью которых зарабатывают нелегальные казино.

Хотя … Как показал журналистский эксперимент, ООО «ФК» Леогейминг пей «также получает деньги за» пополнение баланса игрового аккаунта «. Поэтому менеджер ПриватБанка не солгал, сказав, что «Леогейминг» получила наши средства за пополнение незаконного онлайн-казино 1xbet «, – суммируется в расследовании.

Название компании «Леогейминг» фигурирует и в новой рекламе «Космолот» на сайте компании «Киевстар». Причем на этот раз мобильный оператор не стесняется рекламировать нелегальный вид деятельности в Украине на своем сайте.



Реклама незаконного казино «Космолот» на сайте мобильного оператора «Киевстар»

Фото с сайта букмекерской конторы Leon во время пополнения игрового счета с помощью мобильного оператора «Киевстар»

Получается, что мобильный оператор тайком сотрудничает с нелегальным бизнесом. Еще один яркий пример – пополнение игрового счета нелегальной букмекерской конторы «Leon» с помощью мобильного счета «Киевстар». Наш эксперимент доказал – мобильный оператор списывает средства со счета абонента в пользу «Leon».

В материале также отмечается, что рекламу компании можно встретить на странице Алены Шевцовой, которая судится с Mind. Она является конечным бенефициарным владельцем платежной системы.

«Рекламу leogaming.net мы увидели на фейсбук-странице Алены Шевцовой (девичья фамилия – Дегрик) – конечного бенефициарного владельца и генерального директора ООО» ФК «Леогейминг пей». Если верить данным Госреестра юридических лиц, Алена Шевцова не имеет никакого отношения к сайту leogaming.net – эта платформа заявляет, что принадлежит компании ООО «Глориус», владельцами которой являются иностранные компании. Структура собственности ООО «Глориус» – это классический клубок оффшорных фирм из Белиза, Маршалловых и Виргинских островов «, – говорится в расследовании.





При этом автор выяснил, что на сайте Leogaming.net указано: «компания LeoGaming осуществляет прием платежей для пополнения счетов онлайн-игр». И в государственном реестре профиль деятельности компании звучит как «предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств».

«Получается, что Leogaming.net работает на рынке платежей незаконно. При этом платить игровые счета помогает и электронный кошелек LeoWallet – агентом по расчетам которого является ООО «ФК» Леогейминг пей «.

Теперь понятно, почему Алена Шевцова публикует на своей странице рекламные буклеты сайта Leogaming.net, который официально ей не принадлежит «, – добавляет журналист.

Напомним, ранее Mind писал о бизнес-связи финансовых компаний, аффилированных с Шевцовой (Дегрик) и ООО «ОМП-2013″, которая до 2018 года выступала платежной организацией платежной системы Tyme.Источник: https://censor.net/ru/n3227194