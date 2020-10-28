В администрации Эрдогана возмущены новым выпуском «Шарли Эбдо»
Турция возмущена новым выпуском французского журнала «Шарли Эбдо». Там изображён её президент Рэджеп Эрдоган.
В администрации президента Турции последнюю публикацию сатирического еженедельника назвали попыткой распространить расизм и ненависть. Выпуск «Шарли Эбдо», в котором опубликованы несколько карикатур на главу государства, там назвали продуктом ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, цитирую, «которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны».
«Шарли Эбдо» на этой неделе решил высмеять турецкого лидера. Там он изображен на манер шаржа. Сидя в майке, без штанов и с высунутым языком образ Эрдогана поднимает платье женщины в хиджабе и говорит «А, вот он пророк!».
Эта карикатура появилась на фоне обострения дипломатического конфликта между Парижем и Анкарой. Турция возмущена тем, что во Франции после того, как исламист убил учителя за лекцию о свободе слова, на которой были показаны карикатуры на пророка Мухаммеда, президент объявил войну так называемому «исламистскому сепаратизму» в стране и отказался от идеи запрещать публикации подобных изображений. Турецкий лидер назвал это «кампанией ненависти» и сказал, что Эммануэлю Макрону необходимо проверить психику.
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