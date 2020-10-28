ВОЗ зафиксировала рекордный прирост больных коронавирусом

Лидерами антирейтинга по количеству заболевших остаются США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за прошедшую неделю в мире зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом.

С 19 по 25 октября коронавирус обнаружили у 2,8 млн человек. Данный показатель является рекордным с начала пандемии. Умерли от коронавируса за неделю почти 40 тыс. человек.

Лидерами антирейтинга по количеству заболевших остаются США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

Украина находится на 22 месте в мире по количеству заболевших с начала эпидемии. С зимы 2020 года коронавирус диагностировали у 355 601 человек, 6590 человек умерли.

После летнего затишья эпидемия вновь усилилась в ряде европейских стран. Многие правительства приняли решение ужесточить карантин, что вызвало протесты в обществе. Акции протеста прошли во Франции, Германии, Италии, Чехии и других стран.

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