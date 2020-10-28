В Азербайджане заявили о ликвидации министра обороны Нагорного Карабаха

В связи с этим авиаударом азербайджанские власти призвали «всех участников военных преступлений сложить оружие».

Азербайджанский портал Haqqin.az опубликовал видео, на котором запечатлен момент авиаудара беспилотника по автомобилю, в котором предположительно находился министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Джалал Арутюнян. Ранее во вторник появилась информация, что его освободили от должности из-за ранения.

Судя по опубликанным кадрам, после авиаудара объятый пламенем автомобиль продолжил движение. На других кадрах видно, что армянским военным удалось, вероятно, вытащить пострадавших из автомобиля. Трое раненых или убитых лежали на дороге.

По версии азербайджанских властей, Арутюнян «активно участвовал в террористических действиях против мирного населения Азербайджана в период оккупации» и в итоге вошел в состав военного руководства «сепаратистского образования».

В связи с этим авиаударом азербайджанские власти призвали «всех участников военных преступлений сложить оружие и незамедлительно подчиниться требованиям законной власти». «В противном случае правительство Азербайджана оставляет за собой право продолжить операцию «Возмездие», предполагающую ликвидацию всех военных преступников на международно признанной территории Азербайджана», – говорится в сообщении.

В Армении и НКР не подтверждают гибель Арутюняна. Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян назвал эти сведения ложными, добавив, что азербайджанская сторона распространяет их второй раз.

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