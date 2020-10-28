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Главная » Украина » Политика
12:24 28 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин собирается продлить режим ЧС до конца 2020 года

Кабинет министров планирует продлить режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020, который был установлен в марте текущего года из-за эпидемии COVID-19

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства 28 октября, передает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украина«.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинет министров Украины 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

«В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года», — говорится в документе.

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Тэги: Кабмин, карантин, ЧС, covid-19

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