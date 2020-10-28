СБУ подозревает в коррупции почти 700 чиновников

С начала этого года уже около 150 чиновников лишились своих должностей из-за взяток, отчитались силовики.

В Офисе генерального прокурора состоялось совещание с руководством Службы безопасности Украины, на котором обсудили деятельность спецслужбы. Так, с начала года подозрения по коррупционным преступлениям получили 679 чиновника. Об этом сообщает пресс-служба ОГП в среду, 28 октября.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что СБУ достигла неплохих результатов.

«С точки зрения разоблачения таких правонарушений у Службы безопасности Украины действительно есть динамика и результаты. Мы должны блокировать и разрушать целые коррупционные схемы. Победа в этой борьбе возможна только при комплексном подходе. Кроме этого надо сосредоточиться на возмещении убытков в этой категории дел», – сказала она.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов сообщил, что с начала года было открыто 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, сообщено о подозрении 679 лицам, 104 человека осуждены и 143 должностных лица уволены со своих должностей. Он отметил, что именно в органах власти выявлено больше всего коррупционных правонарушений.

Тэги: коррупция, чиновники, СБУ