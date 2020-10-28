НАБУ разоблачило масштабную схему в порту Южный
Действующих и бывших должностных лиц порта уличили в злоупотреблениях на 47,5 млн гривен. Всего детективы разоблачили 11 человек.
Детективы Национального бюро разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие Морской торговый порт Южный понесло более 47 млн грн убытков. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 28 октября.
Среди подозреваемых действующие и бывшие чиновники порта. Речь идет о заместителе директора порта, экс-заместителе директора порта, семи бывших директорах коммерческих компаний и двух сотрудниц коммерческих компаний.
Один из руководителей порта Южный и сообщники на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, из-за которой предприятие переплатило 47,5 млн гривен при закупке товаров. Подозреваемые контролировали процесс проведения тендерных закупок для обеспечения победы в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы.
Все подозреваемые проходят по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой). Их задержали.
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