Укрзализныця рассматривает ограничение продажи билетов на поезда до 50%
Ограничительную меру введут, если будет соответствующая рекомендация от Минздрава, говорит Криклий.
Укрзализныця ограничит продажу билетов на поезда до 50%, если поступят такие рекомендации от МОЗ. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в эфире Завтрака с 1+1 в среду, 28 октября.
Криклий пояснил, что если количество заболеваемости COVID-19 продолжит расти, Минздрав может дать рекомендации о продаже билетов на поезда в шахматном порядке.
«Если будет соответствующая рекомендация Минздрава, то вполне вероятно. Мы это обсуждаем на комиссии. Минздрав выступает с инициативой, потому что они видят рост. До сих пор, к сожалению, растет количество больных», – сказал Криклий.
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Уже с 26 июня начнут курсировать поезда по маршрутам Киев – Львов и Львов – Одесса, а также ряд пригородных электричек.
Поезда будут ежедневно курсировать с 5 по 9 июня. С учетом карантинных ограничений билеты будут продаваться на 50% мест.
Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах в соответствии с постановлением Кабинета министров.