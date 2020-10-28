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16:30 28 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Укрзализныця рассматривает ограничение продажи билетов на поезда до 50%

Ограничительную меру введут, если будет соответствующая рекомендация от Минздрава, говорит Криклий.

Укрзализныця ограничит продажу билетов на поезда до 50%, если поступят такие рекомендации от МОЗ. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий  в эфире Завтрака с 1+1 в среду, 28 октября.

Криклий пояснил, что если количество заболеваемости COVID-19 продолжит расти, Минздрав может дать рекомендации о продаже билетов на поезда в шахматном порядке.

«Если будет соответствующая рекомендация Минздрава, то вполне вероятно. Мы это обсуждаем на комиссии. Минздрав выступает с инициативой, потому что они видят рост. До сих пор, к сожалению, растет количество больных», – сказал Криклий.

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Тэги: укрзализница, поезда, сенсорный экран, места, covid-19

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