В Турции протестуют из-за слов Макрона об исламе
Отношения между Турцией и Францией обострились, когда Эммануэль Макрон высказался о необходимости сдерживания ислама во Франции.
В Турции прошли акции протеста против заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об исламе. Об этом сообщает Haberler.
Протестующие заявляли, что Макрон «использует заявления ксенофобского и расистского содержания для прикрытия своего политического кризиса».
Протесты также прошли в Болу, Самсуне, в Кайсере, Нигде, Кырыккале, а также в Бурдуре.
Участники протестов выражали несогласие с политикой президента Франции и других европейских государств, которая, по их мнению, содержит признаки притеснений по религиозному признаку.
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