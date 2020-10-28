Во Франции открылся Каннский фестиваль
Церемонию открытия 72-го кинофестиваля провели символически. Мероприятие не состоялось весной из-за коронавируса, теперь же оно пройдет в сокращенном формате.
Несмотря на пандемию и перенос на полгода, открытие Каннского фестиваля-2020 таки состоялось вчера, 27 октября, во Франции. Организаторы надеются подтолкнуть продюсеров не откладывать выход новых картин на экраны. Об этом сообщил канал Мир 24.
Все мероприятия проходят с обязательными мерами предосторожности против коронавируса. Все приглашенные были оповещены об обязательном ношении защитных масок и необходимости сохранять социальную дистанцию. Гостей просили также «долго не задерживаться» на парадной лестнице фестивального дворца.
Как сообщили организаторы, в сокращенной трехдневной программе будут представлены четыре полнометражных фильма и состоится конкурс короткометражных картин.
Президент фестиваля Пьер Лескюр пояснил проведение миниверсии кинофорума «знаком дружбы и уважения к мастерам кино».
На открытии сокращенной версии фестиваля в Канне был показан фильм французского режиссера Эмманюэля Курколя Триумф. В предстоящие два дня зрители увидят также японскую картину Настоящие матери Наоми Кавасе и грузинский фильм Начало. Эта полнометражная лента, которую поставила Деа Кулумбегашвили, уже входила в программу фестиваля в Сан-Себастьяне.
В четверг, третий и завершающий вечер мини-фестиваля, будет показана новая французская лента Два Альфреда Брюно Подалидеса.
Очередной Каннский фестиваль был отменен в мае из-за пандемии. Найти другую дату для полномасштабного киносмотра организаторы в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации не смогли. Все фильмы, ранее отобранные на конкурс, получили на память почетный статус участников официальной программы.
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Будут и другие изменения. Организаторы добавят премию жюри и уберут премию первого директора Берлинале Альфреда Бауэра из-за его связей с нацистами.
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