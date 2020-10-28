У испытавших российскую вакцину нашли COVID-19
Участники исследований, как объяснили врачи, получали как саму вакцину, так и вещество без лечебных свойств.
У некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины Спутник V, выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директор разработавшего препарат центра Гамалеи Александра Гинцбурга
По словам Гинцбурга, участники исследований, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо.
Он отметил, что предварительно установить, кто получал препарат, а кто – вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября.
Гинцбург также добавил, что жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было.
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