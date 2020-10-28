Правительственная комиссия назвала главные причины крушения Ан-26 в Чугуеве

Техническое состояние самого самолета в числе главных причин вице-премьер не называется.

В числе главных причин катастрофы самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области 25 сентября были системные нарушения правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба и недостаточно профессиональная подготовка экипажа относительно действий в особых ситуациях.

Такие выводы правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы озвучил на заседании Кабминета министров 29 октября глава комиссии, вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает «Интерфакс-Украина».

Среди причин он назвал и отсутствие действенного контроля над организацией и контролем полетов со стороны должностных лиц университета, а также непроведение всестороннего анализа характера локального отказа авиатехники с моделированием правильных и слаженных действий для недопущения перерастания особой ситуации в катастрофическую.

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