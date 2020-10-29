Мэр Борисполя умер от коронавируса
Действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером гонки на пост главы Бориспольской ОТО, умер от коронавирусной болезни.
О смерти Анатолия Федорчука сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.
«Не дождавшись окончания подсчета голосов и объявления результатов выборов от COVID-19 умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который согласно подсчету выигрывал избирательные гонки», – написал Мосийчук в Facebook.
Анатолию Федорчуку был 61 год. Должность мэра Борисполя он занимал с 2006 года.
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