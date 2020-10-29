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02:13 29 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Эрдоган подал в суд на «Шарли Эбдо»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал уголовную жалобу на французский сатирический журнал из-за карикатуры с его изображением.

Жалобу подал адвокат прокуратуры Анкары. В документе особо выделены руководство журнала и карикатурист.

Отмечается, что оскорбительный контент является «криминальной клеветой», которая «не подпадает под действие свободы слова».

Прокуратура Анкары начала уголовное расследование в отношении руководства журнала за оскорбление президента, что является правонарушением согласно турецким законам.

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Тэги: СМИ, Турция, карикатуры, Реджеп Тайип Эрдоган

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