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04:27 29 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент ФИФА заразился коронавирусом

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт ФИФА.

Уточняется, что сейчас 50-летний швейцарец чувствует легкие симптомы заболевания.

Инфантино уже отправился на 10-дневную изоляцию.

Инфантино стал президентом ФИФА в 2016 году, сменив на этом посту своего соотечественника Зеппа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.

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Тэги: ФИФА, коронавирус

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