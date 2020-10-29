Президент ФИФА заразился коронавирусом
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт ФИФА.
Уточняется, что сейчас 50-летний швейцарец чувствует легкие симптомы заболевания.
Инфантино уже отправился на 10-дневную изоляцию.
Инфантино стал президентом ФИФА в 2016 году, сменив на этом посту своего соотечественника Зеппа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.
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