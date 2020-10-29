Белорусский посол в Аргентине отказался работать на «нелегитимного президента»
Владимир Астапенко во второй раз подал в отставку, заявив, что отсутствие легитимности у Александра Лукашенко не дает ему возможности работать.
Астепенко уже подавал в отставку 23 августа, после инаугурации Лукашенко. Не получив на это ответа, он отозвал заявление и подал его заново — но теперь он хочет уволиться по статье о нарушении работодателем закона.
Посол считает, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции страны.
“Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа”, — заявил он.
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