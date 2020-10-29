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03:01 29 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Белорусский посол в Аргентине отказался работать на «нелегитимного президента»

Владимир Астапенко во второй раз подал в отставку, заявив, что отсутствие легитимности у Александра Лукашенко не дает ему возможности работать.

Астепенко уже подавал в отставку 23 августа, после инаугурации Лукашенко. Не получив на это ответа, он отозвал заявление и подал его заново — но теперь он хочет уволиться по статье о нарушении работодателем закона.

Посол считает, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции страны.

“Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа”, — заявил он.

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Тэги: посол, Республика Беларусь

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