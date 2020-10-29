Мбаппе возглавил рейтинг самых быстрых футболистов Лиги чемпионов

УЕФА обнародовал технический отчет, в котором среди прочего указаны имена самых быстрых футболистов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал технический отчет, в котором среди прочего указаны имена самых быстрых футболистов розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2019/20. Эту часть отчета опубликовал в Twitter журналист The Independent Мигель Дилейни.

Рейтинг спринтеров возглавил нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который в матче с «Баварией» развил скорость 33,98 км/ч.

Вторую строчку с показателем 33,82 км/ч занимает защитник «РБ Лейпциг» Лукас Клостерманн, а замыкает первую тройку крайний защитник «Аталанты» Ханс Хатебур, разогнавшийся до 33,71 км/ч.

Любопытно, что семь из десяти личных рекордов скорости были установлены футболистами в матчах против «ПСЖ», где выступает лидер рейтинга.

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