НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
06:37 29 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мбаппе возглавил рейтинг самых быстрых футболистов Лиги чемпионов

УЕФА обнародовал технический отчет, в котором среди прочего указаны имена самых быстрых футболистов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал технический отчет, в котором среди прочего указаны имена самых быстрых футболистов розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2019/20. Эту часть отчета опубликовал в Twitter журналист The Independent Мигель Дилейни.

Рейтинг спринтеров возглавил нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который в матче с «Баварией» развил скорость 33,98 км/ч.

Вторую строчку с показателем 33,82 км/ч занимает защитник «РБ Лейпциг» Лукас Клостерманн, а замыкает первую тройку крайний защитник «Аталанты» Ханс Хатебур, разогнавшийся до 33,71 км/ч.

Любопытно, что семь из десяти личных рекордов скорости были установлены футболистами в матчах против «ПСЖ», где выступает лидер рейтинга.

Источник:
Тэги: футбол, УЕФА, Килиан Мбаппе

Новости по теме

УЕФА назвал лучшего футболиста Европы

В 47 матчах Роберт Левандовский забил 55 мячей, 15 из которых – в Лиге чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром еврокубка, а также чемпионата и Кубка Германии.

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

По ее результатам чемпион Украины «Шахтер» и и вице-чемпион Украины «Динамо» узнали своих соперников.

УЕФА перенес матч Лиги Европы из Еревана на Кипр

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес матч между армянским «Араратом» и сербской «Црвеной звездой» из Еревана в Никосию.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты