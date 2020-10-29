У патриарха Кирилла нашли недвижимость на 225 млн рублей

Патриарх Кирилл и его родственницы владеют недвижимостью в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а общая стоимость принадлежащих им домов и квартир составляет 225 млн рублей.

Как говорится в расследовании издания «Проект», самому Кириллу (Владимиру Гундяеву) принадлежат 145-метровая квартира в знаменитом «Доме на набережной» на улице Серафимовича в Москве, квартира площадью 38 квадратных метров на Николоямской улице в Москве и квартира площадью 83 квадратных метра на Большеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Стоимость этих квартир журналисты оценили в 70, 12 и 9 млн рублей соответственно. Ранее две из этих квартир были записаны на патриарха, но сейчас в выписках Росреестра не указан собственник этой недвижимости.

Также издание выяснило, что троюродная сестры патриарха Лидия Леонова владеет домом площадью 300 квадратных метров в поселке Зеленая Роща-1 в Московской области (10 млн рублей), 120-метровой квартирой на Набережной Крюкова канала в Санкт-Петербурге (42 млн рублей), 1/3 нежилого помещения в том же доме в Санкт-Петербурге (3 млн рублей) и 83-метровой квартирой в Гагаринском переулке в Москве (47 млн рублей).

По данным журналистов, квартиру в Санкт-Петеребурге Леоновой подарил бизнесмен Александр Димитриевич – деловой партнер Николы Саворетти, советника миссии Мальтийского ордена в России. В начале 2000-х мэрия Москвы заставляла Саворетти снести надстроенный этаж с мансардой в доме с видом на Кремль, но кто-то неизвестный помог бизнесмену быстро решить проблемы, и вскоре Леонова получила щедрый подарок. Кирилл тогда был митрополитом и состоял в хороших отношениях с властями.

Наконец, в собственности у другой троюродной сестры патриарха Елены Холодовой (ее ранее называли родной сестрой Леоновой), связанной с банком «Пересвет», находятся квартиры площадью по 63 квадратных метра на Одесской улице в Санкт-Петербурге и улице Расплетина в Москве. Их стоимость оценили в 10 и 22 млн рублей соответственно.

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