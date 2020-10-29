Комфортные денежные переводы в МТБ БАНК

Совершение платежей в разных условиях и ситуациях для большинства людей не является чем-то удивительным.

Совершение платежей в разных условиях и ситуациях для большинства людей не является чем-то удивительным. Приходится каждый день что-нибудь оплачивать, покупать или переводить деньги, в результате приходится пользоваться услугами финансовых учреждений, чаще всего банков. Но не каждый банк готов предложить комфортные условия для переводов. Необходимо пользоваться проверенными решениями, и они есть в таком учреждении, как МТБ БАНК.

Гарантируются комфортные условия совершения переводов, адекватные комиссия и требования для клиентов. По ссылке https://www.mtb.ua/ru/money-transfer можно детально ознакомиться с актуальными правилами, а также изучить ключевые характеристики сотрудничества. Если будут вопросы всегда можно обратиться к менеджерам и уточнить любую информацию.

Инструменты совершаемых переводов

На выбор клиентам предлагается несколько платежных систем, через которые и будет происходить перевод денежных средств.

Moneygram . Многофункциональный платежный сервис, позволяющий переводить деньги по всему миру. Деньги можно получить в отделении службы, на любой банковский счет или на мобильный телефон. Western Union . Один из самых старейших способов для безопасного и быстрого перевода денег. Сервис работает в более чем 200 стран, покрывая практически все банковские учреждения. SWIFT . Удобная система переводов, которая в последнее время набирает обороты. Перевод осуществляется в любой иностранной валюте как на счет физических, так и юридических лиц.

По каждой системе есть тарифы и комиссии. Эту информацию заранее можно узнать на сайте или уточнить у менеджеров банка.

Как отправлять деньги?

Лучше всего посетить МТБ БАНК и совершить перевод через кассу. Для отправки денег необходимо сообщить следующую информацию:

сумму перевода и валюту;

указать систему перевода;

страну получателя;

данные получателя;

любую дополнительную информацию.

Физические лица могут совершать переводы с открытием лицевого счета и без этого. В зависимости от получателя менеджеры банка дадут рекомендации по выбору оптимальной системы, обеспечив клиентов низкими комиссиями и выгодными условиями.

Преимущества переводов в MTB BANK

Большинство клиентов оценили преимущества и удобства совершаемых переводов в заведении MTB BANK. Новые посетители всегда смогут воспользоваться набором достоинств без ограничений:

большое количество валют на выбор;

доступные условия и выгодные тарифы;

быстрое и качественное обслуживание;

мгновенная отправка и получение денег;

бесплатные консультации.

Переводы в указанном банке охватывают широкую географию. В большинстве случаев нет необходимости открывать счет кроме ситуаций, когда того требует законодательство. Клиент будет заранее оповещен об условиях сотрудничества.

По желанию все действия можно совершить в режиме онлайн. Система интернет-банкинга упрощает отправку и получение платежей. В специальной форме необходимо лишь указать требуемую информацию и заодно клиенту будет рассчитана комиссия.

Дополнительные услуги и предложения банка

Большой ассортимент предложений формируется как частным лицам, так и бизнесу. Обычные пользователи могут воспользоваться кредитными и дебетовыми картами, кредитованием под конкретные задачи, а также получать потребительские кредиты в зависимости от индивидуальных пожеланий. Также есть пакеты услуг с предложениями по нескольким направлениям, включая страхование.

Для бизнеса предлагается дополнительное финансирование, счета и платежи, партнерские программы, залоговое имущество, а также карточные продукты, депозиты и многое другое. Со всеми предложениями следует ознакомиться на официальном сайте.