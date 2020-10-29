Кабмин увеличил зарплаты чиновникам с 47 тысяч грн до более миллиона

Кабинет министров принял решение снять ограничения, касающиеся заплат и месячных вознаграждений руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий, в размере десяти минимальных зарплат, а именно 47 тыс. грн. В то же время правительство вернуло ограничение, согласно которому ежемесячная зарплата руководителя госпредприятия [...]

Кабинет министров принял решение снять ограничения, касающиеся заплат и месячных вознаграждений руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий, в размере десяти минимальных зарплат, а именно 47 тыс. грн. В то же время правительство вернуло ограничение, согласно которому ежемесячная зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе правительства, такое решение смогли принять благодаря тому, что Верховная Рада предоставила право Кабмину сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных законами, которые приняты в связи с тем, чтобы избежать распространения COVID-19 в стране.

Что касается того, что правительство одновременно вернуло ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий, то речь идет о том, что размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.

Ранее, 29 апреля Кабинет министров рекомендовал ограничить размер заработной платы руководителям исполнительных органов и членам набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн. До конца месяца, в котором заканчивается карантин, также должны были быть ограничены зарплаты государственных служащих и судей.

Однако в конце августа Конституционный суд признал эти ограничения незаконными и отменил их в части, которая касается зарплат госслужащих и судей. Вместе с тем норма, ограничивающая зарплаты членов наблюдательных советов и руководителей госпредприятий, продолжает действовать, хотя на ее отмене настаивал Международный валютный фонд.

Более того, в середине сентября Кабинет министров разрешил государственным Приватбанку, Ощадбанку и Укрэксимбанку платить своим топ-менеджерам больше 47 тыс. грн.

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