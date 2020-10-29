Прживающий в России «шпион» Сноуден впервые станет папой

Бывший сотрудник разведки США Эдвард Сноуден, который женился и получил бессрочный вид на жительство в РФ, скоро станет отцом.

37-летний бывший сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден скоро станет папой. Об этом стало известно из поста его супруги Линдси Миллс, которая опубликовала доказательство этому в своем Instagram.

На фото муж целует ее в сильно округлившийся живот. “Наша самая лучшая совместная работа скоро увидит свет”,- написала она.

Эдвард и танцовщица Линдси вместе уже более 15 лет. Посла скандала, связанного с деятельностью Сноудена, Миллс вместе с ним переехала в Россию. Три года назад они тайно поженились. В США супруги вряд ли вернуться.

в Америке Эдварду Сноудену, которого обвиняют в шпионаже, все еще грозит до 30 лет тюремного заключения. Он рассекретил данные Агентства национальной безопасности, где говорилось о способах слежки американских спецслужб за гражданами разных государств и, в том числе, некоторыми мировыми лидерами. Но в России, где пара живет уже больше шести лет, беглецу предоставили бессрочный вид на жительство.

Сноуден также надеялся получить убежище во Франции, а недавно президент США Дональд Трамп обещал »внимательно изучить» вопрос помилования Сноудена.

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