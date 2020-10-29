Репродуктивное здоровье: главные показатели

Чтобы оценить состояние женской репродуктивной системы, проводят обследование, которое среди прочего включает определение гормонального статус

Чтобы оценить состояние женской репродуктивной системы, проводят обследование, которое среди прочего включает определение гормонального статуса. Уровень гормонов показывает, насколько слаженно функционирует репродуктивная система, готов организм к зачатию или нет, а также позволяет планировать зачатие при искусственном оплодотворении или делать предположения о возможных патологиях, препятствующих беременности.

Состояние репродуктивного здоровья отражают показатели содержания в крови пролактина, ТТГ, эстрадиола, прогестерона, тестостерона, антимюллерова гормона, ФСГ, ЛГ и ряда других. Остановимся на нескольких наиболее важных.

Эстрадиол

Женский половой гормон, который отвечает за правильное развитие половой системы, менструальный цикл, беременность. Его содержание в крови зависит от фазы менструального цикла, а у беременных — от гестационного срока.

Содержание эстрадиола по фазам менструального цикла (пмоль/л):

фолликулярная — 68–1269;

овуляторная — 131–1655;

лютеиновая — 91–861.

В постменопаузе показатель не превышает 73 пмоль/л. Во время беременности количество эстрогена резко возрастает, достигая пика к концу гестации (до 37000 пмоль/л).

Уровень эстрадиола повышается при некоторых опухолях, болезнях щитовидной железы, нарушении обмена веществ, а понижается при заболеваниях гипофиза, недостаточном развитии половых желез, невынашивании беременности, воспалительных заболеваниях органов репродуктивной системы.

Прогестерон

Этот гормон наряду с эстрадиолом формирует женскую репродуктивную систему и отвечает за ее нормальное функционирование: менструацию, овуляцию, беременность.

Нормальные показатели в зависимости от фазы менструального цикла (нг/мл):

фолликулярная — 0,2–1,5;

овуляторная — 0,8–3,0;

лютеиновая — 1,7–27,0.

До полового созревания нормальным считается показатель в пределах 0,2–1,5 нг/мл, в постменопаузе — 0,1–0,8 нг/мл.

Отклонения в содержании прогестерона приводят к расстройству менструального цикла, отсутствию овуляции, бесплодию, а у беременных могут стать причиной самопроизвольного прерывания беременности.

Антимюллеров гормон

Антимюллеров гормон, или АМГ, находится в прямой зависимости от репродуктивного потенциала женщины, то есть ее яйцеклеток, запас которых сформирован уже с рождения (так называемый овариальный резерв).

В норме содержание АМГ в крови находится в пределах 1–2,5 нг/мл. Показатель зависит от возраста: пик приходится на период от 20 до 30 лет, а затем он постепенно снижается и после менопаузы уже не определяется.

Низкий уровень АМГ в детородном возрасте говорит о низком овариальном резерве, проблемах с созреванием яйцеклеток и, соответственно, проблемах с зачатием.

Пролактин

Гормон передней доли гипофиза, который отвечает за процесс родов и лактацию. Нормальные его значения у женщин детородного возраста находятся в диапазоне 40–600 мЕд/л. Пониженный уровень определяется при расстройствах менструального цикла, а у беременных — при угрозе прерывания беременности, повышенный — при бесплодии.