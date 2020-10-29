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16:26 29 Октября 2020 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Ураган «Зета» со скоростью 180км/ч обрушился на южное побережье США

Максимальная его скорость достигает 110 миль в час (около 180км/ч) – это антирекордная скорость за последние 100 лет.

Ураган «Зета» обрушился на южные американский штат Луизиана.

Вследствие урагана погиб один человек – по предварительной информации, его поразило током после того, как ветер повалил электроопору.
Шторм разразился около 28 октября около 17:15 (по Киеву около 00:15 уже 29 октября), скорость ветра достигала 110 миль в час (почти 180 км/ч). Это самый сильный ураган на суше в континентальной части США за более чем 100 лет.
Ураган отключил электричество более чем у 800 тыс. человек в юго-восточной части Луизианы. Полиция Нового Орлеана также попросила жителей укрыться на месте из-за обрушенных линий электропередач, деревьев и ветвей деревьев.

Национальный центр ураганов отмечает, что сейчас ветер снизился почти до 80 миль в час (130 км/час). Однако стихия быстро продвигается через Луизиану вглубь штатов Миссисипи и Алабама «с опасным штормовым валом, мощными порывистыми ветрами и ливнями». Синоптики предупреждают о возможных торнадо в Алабаме и Флориде.

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Тэги: Ураган "Зета"

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