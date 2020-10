Ураган «Зета» со скоростью 180км/ч обрушился на южное побережье США

Ураган «Зета» обрушился на южные американский штат Луизиана.

Вследствие урагана погиб один человек – по предварительной информации, его поразило током после того, как ветер повалил электроопору.

Шторм разразился около 28 октября около 17:15 (по Киеву около 00:15 уже 29 октября), скорость ветра достигала 110 миль в час (почти 180 км/ч). Это самый сильный ураган на суше в континентальной части США за более чем 100 лет.

Ураган отключил электричество более чем у 800 тыс. человек в юго-восточной части Луизианы. Полиция Нового Орлеана также попросила жителей укрыться на месте из-за обрушенных линий электропередач, деревьев и ветвей деревьев.

Национальный центр ураганов отмечает, что сейчас ветер снизился почти до 80 миль в час (130 км/час). Однако стихия быстро продвигается через Луизиану вглубь штатов Миссисипи и Алабама «с опасным штормовым валом, мощными порывистыми ветрами и ливнями». Синоптики предупреждают о возможных торнадо в Алабаме и Флориде.

Before one of our live shots @Trishrags captured a dramatic power surge in the parking garage at the Golden Nugget. #zeta pic.twitter.com/sWIWxIjBB8

— Jim Cantore (@JimCantore) October 29, 2020