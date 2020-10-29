НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
18:30 29 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На границе с РФ контрабандисты сломали заграждение

Контрабандисты повредили инженерные заграждения в Харьковской области, чтобы перенести из России лекарства для животных.

В Харьковской области пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу ветеринарных препаратов, оцененных в 270 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госпогрнаслужбы.

«Оперативные сотрудники Госпогранслужбы узнали о возможном нарушении на участке отдела пограничной службы Золочев. Наряд обнаружил внедорожник Тойота, который двигался от населенного пункта Гурьев Казачок и остановился у границы», – говорится в сообщении.

К транспортному средству со стороны России приблизилась группа мужчин. Неизвестные повредили инженерное заграждение и с помощью лестницы-трансформера сделали пролаз, сквозь который перенесли на территорию Украины 5 ящиков.

При попытке задержать контрабандистов, неизвестные скрылись на российскую территорию, а автомобиль – вглубь территории Украины.

Правонарушители оставили на границе лестницу и 5 ящиков, в которых правоохранители обнаружили ветеринарные препараты АСД фракция 2 – 300 флаконов, Ронколейкин – 310 упаковок, Гискан-5 – 1000 доз. Товар передали представителям фискальной службы.

Источник:
Тэги: Россия, граница, рф, контрабандисты

Новости по теме

ЕС утвердил санкции за отравление Навального – СМИ

Новые ограничительные меры коснутся шести человек и одной компании, которые ответственны за отравление Алексея Навального.

В Украину запретили ввоз более 1 млн российских книг

С начала года Госкомитет телевидения и радиовещания выдал 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз книг из России. Комитет ссылается на «антиукраинское содержание книг».

Генштаб назвал условия завершения боев на Донбассе

Боевые действия завершатся в том случае, если Украина вернет под контроль часть территорий Донбасса и государственную границу с РФ.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты