На границе с РФ контрабандисты сломали заграждение
Контрабандисты повредили инженерные заграждения в Харьковской области, чтобы перенести из России лекарства для животных.
В Харьковской области пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу ветеринарных препаратов, оцененных в 270 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госпогрнаслужбы.
«Оперативные сотрудники Госпогранслужбы узнали о возможном нарушении на участке отдела пограничной службы Золочев. Наряд обнаружил внедорожник Тойота, который двигался от населенного пункта Гурьев Казачок и остановился у границы», – говорится в сообщении.
К транспортному средству со стороны России приблизилась группа мужчин. Неизвестные повредили инженерное заграждение и с помощью лестницы-трансформера сделали пролаз, сквозь который перенесли на территорию Украины 5 ящиков.
При попытке задержать контрабандистов, неизвестные скрылись на российскую территорию, а автомобиль – вглубь территории Украины.
Правонарушители оставили на границе лестницу и 5 ящиков, в которых правоохранители обнаружили ветеринарные препараты АСД фракция 2 – 300 флаконов, Ронколейкин – 310 упаковок, Гискан-5 – 1000 доз. Товар передали представителям фискальной службы.
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