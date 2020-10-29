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20:30 29 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В G7 отреагировали на решение КСУ

В Большой семерке заявили, что в Украине пытаются отменить антикоррупционную реформу и «вернуться в прошлое».

Послы стран Большой семерки (G7) в Украине в четверг, 29 октября, заявили, что встревожены попытками отменить проводимые в стране с 2014 года антикоррупционные реформы. Об этом говорится в их сообщении в Twitter.

«Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые произошли после Революции Достоинства», – заявили послы после резонансного решения Конституционного суда Украины, который отменил ответственность за недостоверные данные в декларациях.

Послы Большой семерки заявили о своей поддержке украинского народа, «который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократичной Украине».

«Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое», – резюмируется в сообщении.

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Тэги: местные выборы, g7, КСУ

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