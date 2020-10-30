Лукашенко сменил министра внутренних дел Беларуси

На фоне протестов в Беларуси Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Юрия Караева и назначил на эту должность Ивана Кубракова.

Новым главой МВД стал Иван Кубраков, который до этого возглавлял милицию Минска.

В начале месяца командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, комментируя протесты, заявил, что Иван Кубраков «сыграл колоссальную роль в защите народа».

«Именно благодаря тому, как грамотно распределялись силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе – участников несанкционированных мероприятий», – говорил он.

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