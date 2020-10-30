Во Франции из-за коронавируса остановлен розыгрыш кубка страны по футболу
Федерация футбола Франции решила приостановить розыгрыш кубка до 1 декабря из карантинных ограничений, вызванных эпидемией COVID-19.
Запрет актуален и для первенств некоторых низших дивизионов, но не распространяется на матчи Лиги 1.
Напомним, из-за пандемии COVID-19 прошлой весной был досрочно завершен розыгрыш чемпионата Франции 2019/20. При этом Кубок доиграли до конца – летом ПСЖ победил в финальном матче «Сент-Этьен» (1:0) и оформил дубль.
Во Франции зафиксировано более 1235 тыс. больных коронавирусом. Только вчера было инфицировано более 36 тыс. граждан.
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