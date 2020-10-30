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03:52 30 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине снова изменили стандарты лечения COVID-19

На этот раз речь идет о критериях, при которых завершается амбулаторное лечение. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:

  • отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование;
  • отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследования;
  • отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.

Он также добавил, что все эти критерии являются равноценными.

Отметим, амбулаторное лечение проводится дома или при посещении пациентами лечебного учреждения самостоятельно без госпитализации.

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Тэги: коронавирус

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