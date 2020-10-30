Еще один украинский мэр умер от коронавируса
От коронавирусной болезни умер мэр города Новгород-Северский (Черниговская область) Олег Бондаренко.
«Ушел из жизни Олег Бондаренко, мэр Новгород-Северского. Ковид. Искренние соболезнования родным и близким», – сообщил народный депутат (фракция «Слуга народа») Максим Зуев.
Олегу Бондаренко было 47 лет.
В должности Новгород-Северского городского головы работал с 18 ноября 2015 года.
Напомним, 28 октября от коронавирусной болезни умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук.
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