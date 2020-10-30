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05:28 30 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Еще один украинский мэр умер от коронавируса

От коронавирусной болезни умер мэр города Новгород-Северский (Черниговская область) Олег Бондаренко.

«Ушел из жизни Олег Бондаренко, мэр Новгород-Северского. Ковид. Искренние соболезнования родным и близким», – сообщил народный депутат (фракция «Слуга народа») Максим Зуев.

Олегу Бондаренко было 47 лет.

В должности Новгород-Северского городского головы работал с 18 ноября 2015 года.

Напомним, 28 октября от коронавирусной болезни умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

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Тэги: мэр, коронавирус

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