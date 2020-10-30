Путин «с пониманием» относится к однополым бракам
Владимир Путин, выступая в четверг на форуме «Россия зовёт», заявил, что «с пониманием, но настороженно» относится к однополым бракам.
При этом он сделал акцент на слове «с пониманием».
Объясняя, почему при этом в России однополые браки фактические запрещены Конституцией, Путин сказал, что он «как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят».
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Но при этом причастие в храмах во время карантина прекращать не будут.