Путин «с пониманием» относится к однополым бракам

Владимир Путин, выступая в четверг на форуме «Россия зовёт», заявил, что «с пониманием, но настороженно» относится к однополым бракам.

При этом он сделал акцент на слове «с пониманием».

Объясняя, почему при этом в России однополые браки фактические запрещены Конституцией, Путин сказал, что он «как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят».

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