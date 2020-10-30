Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии обнаружили новый симптом коронавируса.

Согласно данным исследований, у некоторых пациентов с коронавирусом может появляться раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение, при котором пальцы сильно краснеют, сообщает The Telegraph.

Обычно это длится от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп. Специалисты отметили, что у некоторых пациентов симптом сохранялся в течение нескольких месяцев. Однако в большинстве случаев симптом проявляется в легкой форме.

Есть данные о пациентах с COVID-19, которые были зарегистрированы в Международном дерматологическом регистре (список создали после взаимодействия двух исследовательских организаций). Около половины таких больных жаловались на воспаление стоп, а 16% из них были госпитализированы.

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