Дело – табак: Сигаретная мафия из Желтых Вод травит украинцев подделками

В Мелитополь поступают крупные партии контрафактных сигарет из Желтых Вод. Днепропетровские дельцы травят население нашего региона через сеть полуподпольных торговых агентов. Теперь им станет тяжелее продвигать опасную продукцию – на их пути стала общественно

Дело – табак

В Мелитополе (Запорожская обалсть) владелец двух торговых точек в районе и на территории Центрального рынка оказался под пристальным вниманием оперативников из-за торговли табачной продукцией сомнительного качества и происхождения, пишет местное издание НАШ ГОРОД.

Общественная организация «Мелитопольский мемориал» во главе с Даниилом Ениным, похоже, вовсе не собирается сдаваться в борьбе с контрабандной и контрафактной продукцией в городе и районе. В течение длительного времени общественники разрабатывали вместе с правоохранителями торговые точки, в которых торгуют сигаретами с явными признаками контрафактности.

28 октября две группы следователей Мелитопольского отдела полиции нагрянули с санкционированными обысками в МАФы, расположенные в нижней части города – перед Центральным рынком и на его территории. В одной из точек общественники ранее уже выявляли контрабандные сигареты.

– Это только первые обыски, проведенные по инициативе и заявлению от нашей организации, – рассказал Даниил Енин. – Затем будет вторая часть этого действа, уже в отношении других реализаторов контрафакта. Далее – третья, четвертая… Сколько понадобится.

По словам «мемориаловцев», они в течение почти двух месяцев вели просветительскую работу в магазинах и сигаретных киосках – объясняли, что во множестве из них на витринах находятся контрафактные сигареты с явными признаками подделки. Кое-кто прислушался к словам общественников и перестал травить людей подделками, часть торговцев на свой страх и риск продолжила этим заниматься, и теперь общественники уже не предупреждают, а фиксируют факты продажи с последующим информированием правоохранителей.

– К счастью, у нас имеется весомая поддержка в самых высоких кабинетах правоохранительных структур в Киеве. В противном случае, не думаем, что добились бы подобных результатов, – говорит Енин. – Имеется и полное понимание с силовиками на местах – обыски хоть и готовили долго, зато теперь мелитопольцы не будут травиться неизвестно чем. Сигареты все опасны, а контрафактные – это настоящий яд.

Следователи изъяли все сигареты в двух торговых точках, а затем отправят их на экспертизу. Изъятое в ходе обысков заняло больше десятка мешков. Теперь дело за экспертами и сыщиками, расследующими открытое уголовное производство по факту подделки акцизных марок.

Наиболее явные признаки контрафактной продукции производства компании «Юнайтед Табако» по версии «Мелитопольского мемориала»:

– несоответствие даты выпуска сигаретной пачки с датой выдачи акцизной марки (согласно разъяснению ГФС, даты не должны совпадать вплоть до года и квартала);

– несоответствие маркировки на акцизной марке (контрафактная продукция легко «пробивается» через открытый реестр ГФС);

– явные огрехи при изготовлении продукции – пачки склеены косо-криво, с зазорами, не имеют специального кода, который наносится на дно пачки нового образца, пленка на пачке идет пузырями;

– стоимость контрафактных сигарет гораздо ниже настоящих – 26-28 гривен против 50-55 гривен.

«Черный» бизнес из Желтых Вод

– Львиная доля табачного контрафакта поступает в наш регион из Днепропетровской области – там на фабрике «Юнайтед Табако» в Желтых Водах производят поддельную продукцию. Этот контрафакт довольно просто опознать, он отличается от настоящих фабричных сигарет, – утверждает глава «Мемориала».

По словам Даниила Енина, агенты «Юнайтед Табако», распространяют такие сигаретные бренды, как UT, Marshal, Urta, Jin Ling и еще многие другие. На 100% пачек, купленных общественниками под видеофиксацию в местных торговых точках, имеются признаки контрафактности.

– Поняв, что ни компания, привозящая контрафакт, ни розничные реализаторы не намерены прекращать незаконную торговлю, мы, проконсультировавшись в столице с авторитетными силовиками, пришли к выводу, что нам необходимо поднимать волну борьбы с использованием местных силовых структур, – рассказал Енин. – Опыт Мелитополя в этом плане в чем-то уникален. Возможно, скоро вся Украина обратит внимание на то, что с контрабандой и контрафактной продукцией можно бороться сообща.

Глава «Мелитопольского мемориала» рассказал, что представители «Юнайтед Табако» оставляют в беде своих реализаторов, и никак не могут их защитить от контроля в лице общественников. А все потому, что никаких законных документов на контрафактный товар и быть не может.

– Продавцов и владельцев магазинов вводят в заблуждение следующим образом: предлагают заключить договор, однако не на поставку сигарет, а на поставку продовольственных или непродовольственных товаров, – объясняет Даниил Енин. – Вдумайтесь: производители сигарет по документам фактически поставляют швабры и творог, а не опасную для здоровья и никем не проверенную «черную» продукцию!

Чем грозит?

По фактам, выявленным общественной организацией, открыто уголовное производство по статье 199 УК Украины – «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи». Наказание – от трех до семи лет тюрьмы.

Кто ответит по закону за происходящее на сигаретном рынке региона – открытый вопрос. Ответ на него общественники обещают дать уже в скором будущем.