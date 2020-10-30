У Зеленского ждут от Рады «эффективного» голосования по КС
В Офисе президента поддерживают законопроект о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда и призывают депутатов за него проголосовать.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Koрреспондент.net назвал причины кризиса с Конституционным судом и рассказал, как и кто его может преодолеть.
По его словам, главная причина скандального решения КС – это сопротивление системы, которая строилась годами, и только Верховная Рада может «обнулить» политический кризис в стране.
«Президент сделал свою работу качественно и быстро – дал политико-правовую оценку событиям в КСУ. Немедленно провел консультации в рамках СНБО. Дальше, по процедуре и логике все в руках народных депутатов», – сказал советник главы ОП.
Теперь, по его словам, Рада должна поддержать прекращение полномочий всех судей Конституционного суда Украины.
«Это крайне важно для стабильности государства и для быстрейшего выхода из кризиса, который в противном случае может превратиться в системный и обнулить в том числе любые личные карьерные перспективы самих депутатов. Полагаем, что адекватность преобладает в нынешнем политическом классе и особенно в депутатском корпусе. Ждем эффективного голосования по принципиальному законопроекту о тотальной перезагрузке КСУ», – добавил он.
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