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16:00 30 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Зеленского ждут от Рады «эффективного» голосования по КС

В Офисе президента поддерживают законопроект о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда и призывают депутатов за него проголосовать.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Koрреспондент.net назвал причины кризиса с Конституционным судом и рассказал, как и кто его может преодолеть.

По его словам, главная причина скандального решения КС – это сопротивление системы, которая строилась годами, и только Верховная Рада может «обнулить» политический кризис в стране.

«Президент сделал свою работу качественно и быстро – дал политико-правовую оценку событиям в КСУ. Немедленно провел консультации в рамках СНБО. Дальше, по процедуре и логике все в руках народных депутатов», – сказал советник главы ОП.

Теперь, по его словам, Рада должна поддержать прекращение полномочий всех судей Конституционного суда Украины.

«Это крайне важно для стабильности государства и для быстрейшего выхода из кризиса, который в противном случае может превратиться в системный и обнулить в том числе любые личные карьерные перспективы самих депутатов. Полагаем, что адекватность преобладает в нынешнем политическом классе и особенно в депутатском корпусе. Ждем эффективного голосования по принципиальному законопроекту о тотальной перезагрузке КСУ», – добавил он.

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Тэги: депутаты, голосование, законопроект, зеленский, слуга народа, КСУ

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