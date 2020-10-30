Компания министра экологии Абрамовского выиграла очередной тендер на 28 млн грн

Компания “Риола-Модуль ЛТД” из орбиты министра экологии Романа Абрамовского выиграла тендер на 28,25 млн грн на реконструкцию лаборатории молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Национальном институте рака.

Компания “Риола-Модуль ЛТД” из орбиты министра экологии Романа Абрамовского выиграла тендер на 28,25 млн грн на реконструкцию лаборатории молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Национальном институте рака. Соответствующие результаты тендера опубликованы на сайте Prozorro.

Согласно официальной декларации министра, Абрамовский в 2019 году получил 252 337 грн зарплаты в компании Риола-Модуль ЛТД.

Ранее та же компания строила вторую очередь больницы “Охматдет”, при строительстве которой, по сообщениям Зеркало недели, оборудование для операционных было закуплено на 16,6 млн грн дороже, чем предлагал один из ведущих мировых производителей медицинского оборудования Trumpf Medical.

Как сообщалось, с 2016 года генеральным подрядчиком строительства “Охматдет” является ООО “Риола-Модуль ЛТД” — строительная фирма, в которой, согласно декларации 2019 года, нынешний министр экологии работал заместителем директора и получал зарплату. 9 ноября 2019-го ГП “Укрмедпроектбуд” подписало с “Риола-Модуль ЛТД” новый договор на достройку второго пускового комплекса “Охматдет”. Стоимость соглашения — 792,4 млн гривен. Из них стоимость строительно-монтажных работ — 516 925 418,72 грн.

Оборудования — 275 564 455,5 грн. Срок действия — до 20 октября 2020 года. Закупка была проведена по переговорной процедуре.

ООО “Риола-Модуль ЛТД” с уставным капиталом 375 гривен принадлежит ивано-франковцу Владимиру Духовичу, который ранее был партнером по ООО “НПО “Стальконструкция” (компания С.Таруты) Романа Абрамовского — экс-замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ и нынешнего министра Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

После ухода из компании Сергея Таруты Абрамовский работал заместителем директора ООО “Риола-Модуль ЛТД”. Кроме того, Роман Абамовский раньше имел корпоративные права (которые передал жене) на ПрАТ “Київгідромонтаж”, ООО “Корнел Україна”. Эти организации, как и ООО “Риола-Модуль ЛТД”, зарегистрированы по одному адресу — 07300, Киевская область, Вышгородский район, город Вышгород, улица Шлюзовая, 4.