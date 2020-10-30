Сепаратисты задержали патруль ОБСЕ
Патруль миссии задержали в составе семи сотрудников. Инцидент произошел на блокпосту в Донецкой области.
Сепаратисты задерживали патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на блокпосту в неподконтрольной части Донецкой области.Об этом сообщает СММ в своем отчете.
«Примерно в 12:15 29 октября на блокпосту возле населенного пункта Еленовка (неподконтрольный правительству Украины, 23 км на юго-запад от Донецка), сославшись на «необходимость разрешения от своих командиров», члены вооруженных формирований задержали патруль миссии в составе семи сотрудников на четырех автомобилях, которые направлялись из Донецка в подконтрольные правительству районы», – говорится в отчете.
В то же время, примерно в 14:10, ориентировочно через два часа задержки, патрулю миссии разрешили проехать, после чего патруль двинулся дальше в направлении нулевого блокпоста сепаратистов, размещенного приблизительно в 2,5 км на юго-запад от Еленовки.
Наблюдатели отмечают, что такая задержка доступа усиливает ограничение свободы передвижения СММ через линию соприкосновения, препятствуя выполнению мандата миссии.
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