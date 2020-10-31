Два вратаря киевского «Динамо» заразились коронавирусом

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко сдал позитивный тест на Covid-19. Раньше коронавирусом заразился Георгий Бущан.

Денис Бойко



После выездного матча с «Ференцварошем» (2:2) в Лиге чемпионов все игроки по прибытию в Киев сдали тест на коронавирус. Тест Бойко, отыгравшего весь поединок в Будапеште, оказался положительным.

Таким образом, в заявке киевлян единственным здоровым вратарем остался Руслан Нещерет, который и будет завтра стоять в воротах киевлян в матче против «Днепра», ведь раньше коронавирусом заразился Георгий Бущан.

Отмечается, что еще пять положительных тестов на Covid-19 были обнаружены у сотрудников базы «Динамо» в Конча-Заспе.

Тэги: футбол, коронавирус