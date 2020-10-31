Два вратаря киевского «Динамо» заразились коронавирусом
Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко сдал позитивный тест на Covid-19. Раньше коронавирусом заразился Георгий Бущан.
После выездного матча с «Ференцварошем» (2:2) в Лиге чемпионов все игроки по прибытию в Киев сдали тест на коронавирус. Тест Бойко, отыгравшего весь поединок в Будапеште, оказался положительным.
Таким образом, в заявке киевлян единственным здоровым вратарем остался Руслан Нещерет, который и будет завтра стоять в воротах киевлян в матче против «Днепра», ведь раньше коронавирусом заразился Георгий Бущан.
Отмечается, что еще пять положительных тестов на Covid-19 были обнаружены у сотрудников базы «Динамо» в Конча-Заспе.
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