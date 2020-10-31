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08:55 31 Октября 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Украине очередной антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

В течение 30 октября лабораторно подтвердили 8 752 новых случая коронавируса. Умерло 155 человек, выписаны 3 902 больных COVID-19.

По состоянию на утро 31 октября в Украине 387 481 человек инфицированы коронавирусом COVID-19. С начала пандемии 7196 человек умерли, 158 928 выздоровели. Продолжают болеть 221 357 пациентов.

За минувшие сутки больше всего случаев выявлено в Киеве (781), Донецкой (749), Львовской (514), и Одесской (507) областях.

До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин.

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Тэги: коронавирус

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