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11:04 31 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Армянский премьер попросил у Москвы поддержки в войне за Нагорный Карабах

Никол Пашинян попросил Владимира Путина помочь обеспечить безопасность Армении. Он направил российского президенту письмо.

В письме он описал свое видение ситуации в Нагорном Карабахе и попросил определить форму поддержки со стороны Москвы.

В комментарии МИД России подчеркивается, что Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

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Тэги: Армения, Нагорный Карабах

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