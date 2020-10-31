Армянский премьер попросил у Москвы поддержки в войне за Нагорный Карабах
Никол Пашинян попросил Владимира Путина помочь обеспечить безопасность Армении. Он направил российского президенту письмо.
В письме он описал свое видение ситуации в Нагорном Карабахе и попросил определить форму поддержки со стороны Москвы.
В комментарии МИД России подчеркивается, что Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.
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