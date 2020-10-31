ДТП на Майдане: виновнику дали домашний арест

Назаренко приехал в суд на скорой, а на заседании – лежал и не двигался. На суде выступил врач водителя, который рассказал о пережитом Назаренко инсульте.

Подозреваемого в ДТП на Майдане Независимости в Киеве отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток с обязательным ношением электронного браслета. Такое решение принял Шевченковский райсуд, сообщает Суспильное в субботу, 31 октября.

В суд мужчину доставили на скорой в сопровождении правоохранителей. Во время заседания он лежал и не двигался. Водитель заявил о плохом самочувствии, но отвечал на вопросы судьи.

По его словам, перед посадкой в автомобиль чувствовал себя хорошо, а ухудшаться состояние начало в момент поворота на Крещатик. Именно тогда он потерял сознание, чего раньше с ним не происходило. Виновник ДТП утверждал, что не помнит происходившее после начала поворота возле Майдана.

В свою очередь свидетелем Юрия Назараенко был его врач. Он рассказал, что у 66-летнего пациента случился инсульт и его прооперировали 19 октября. 26-го Назаренко выписали, а в пятницу он приезжал на осмотр. Предостережений к вождению у водителя не было.

Кроме того, сторона защиты добавила, что подозреваемый полностью признает вину и готов выплатить компенсации пострадавшим. По словам адвоката, уже собрано 50% от суммы и она будет выплачена вне зависимости от того, будет ли Назаренко признан виновным.

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