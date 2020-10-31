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16:00 31 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Крыму стартовал проект по водоснабжению

На реке Бельбек и Кадыковском карьере строят водозаборы, к работам привлечены военнослужащие.

В Крыму заявили, что начинают реализацию российского плана по водоснабжению полуострова. Об этом объявил так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, сообщает в субботу, 31 октября, Федеральное агентство новостей.

По его словам, на полуострове приступили к реализации плана «по устойчивому водоснабжению».

Накануне в аннексированный Крым по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл российский вице-премьер Марат Хуснуллин и проинспектировал строительство водозаборов на реке Бельбек и Кадыковском карьере.

По его словам, решение о привлечении военных к строительству «было верным». В скором времени к работе должны приступить еще 200 человек.

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Тэги: крым, водоснабжение

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