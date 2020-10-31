Умер легендарный британский актер сэр Шон Коннери
Шон Коннери, первый сыгравший роль суперагента Джеймса Бонда, умер сегодняв субботу 31 октября, в возрасте 90 лет.
Шон Коннери умер ночью во сне, находясь на Багамских островах. Сообщается, что некоторое время он чувствовал себя плохо. Об этом сообщила семья актера, информирует BBC.
Сэр Шон Коннери – легендарный и для миллионов поклонников лучший исполнитель роли Джеймса Бонда. Шотландский актер первым сыграл агента 007 на большом экране, он снялся в семи фильмах «бондианы».
Его актерская карьера продолжалась несколько десятилетий, за которые он снялся в более чем 70 фильмах. Среди многочисленных наград Коннери – премия «Оскар», две премии BAFTA и три «Золотых глобуса».
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